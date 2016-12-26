25 лет без Совка

Официально Совок прекратил существовать 26 декабря 1991 года. Но фактически он распался гораздо раньше. Еще в 80-е стало понятно, что коммунизм не получился, и в таком виде существовать страна долго не сможет. Больного подкосила война в Афганистане, падение цен на нефть, сложные отношения с некоторыми республиками, и вскоре он впал в кому. Врачи уже констатировали смерть мозга, но безутешные родственники настаивали на том, чтобы жизнь в теле искусственно сохраняли. В таком овощном состоянии жизнь можно поддерживать годами. Многие почему-то думают, что совок умер в 1991 году. Нет, в 1991 году отключили аппараты искусственного поддержания жизни. А 26 декабря 1991 года трупик закопали. Фактическая же смерть наступила гораздо раньше. К счастью для родственников, Совок умер своей смертью, прожив полноценные 60 с лишним лет, как обычный среднестатистический гражданин того времени.

Сегодня, к моему большому удивлению, многие ностальгирующие граждане пытаются достать из могилки трупик Совка и вернуть его к жизни.

Спустя 25 лет людям почему-то кажется, что Совок — это такое милое справедливое государство, где на залитых солнцем кухнях сидят счастливые красивые люди и пьют чай с баранками. Гагарин летит в космос, Кобзон молодой, олимпийский мишка улетает в небо. Люди ездят отдыхать в Гагры или Крым, по чистым светлым улицам разливаются звонкие голоса советских певцов, а мороженое стоит сколько-то там копеек. Конечно, хлеб вкуснее, вода чище, деревья выше, а главное, нас все боятся!

Политики раздувают эту ностальгическую любовь, призывая Совок вернуть. ЛДПР совершенно открыто сейчас крутит рекламу, обещая восстановить границы СССР. Любому человеку, у которого в голове есть что-то кроме киселя из советской столовой, понятно, что никакие границы СССР в современном мире восстановить невозможно. Но избиратель готов голосовать за мечту.

Наверное, можно понять людей, которые искренне ностальгируют по Совку. 30-40 лет назад они были молодые и счастливые, они жили беззаботной жизнью и все у них было хорошо. Все было понятно и просто. Сегодня они старые и больные, и их лучшее время осталось там, за границей в 25 лет. Наверное, когда я буду пожилым, мне тоже нынешнее время будет казаться лучше и я захочу сюда вернуться. Человеческая память устроена так, что все хорошее с годами становится только лучше и ярче, а плохое постепенно забывается.

Для меня советская власть — это оккупанты России. Это один из самых кровавых и бесчеловечных режимов 20 века. Воспользовавшись слабость царя, они захватили власть и 69 лет насиловали страну. Они уничтожили крестьянство, они уничтожили самых предприимчивых и хозяйственных, они уничтожили военных, духовенство, политиков. Когда закончились чуждые советской власти элементы, они начали пожирать своих. Те, кто породил советское государство, были этим же государством уничтожены. Знаменитый XVII съезд ВКП 1934 года потом будут называть «Съезд расстрелянных», так как более половины его делегатов было репрессировано в годы Большого террора. И это только один из эпизодов.

Оккупационный советский режим брал гениев моей страны в заложники. Туполев, Королев, Ландау, Вавилов, Глушко и десятки, сотни, тысячи других, чьими победами вы сегодня гордитесь, прошли через тюрьмы НКВД, лагеря и ссылки. Сколько открытий могли бы мы сделать, сколько всего изобрести, построить, написать, если бы…

Я не буду сейчас спорить с вами о роли Ленина, Сталина и других палачей. На эту тему написано много книг и снято много фильмов. Хорошо было бы сейчас спокойно сесть и дать оценку деятельности людей, несшим над страной кровавый флаг. Но проблема Совка еще в том, что даже сгинув по документам, он не отпускает мою страну. Совок пустил метастазы в современное общество и прочно держит нас своими когтистыми лапками.

Вот этот пресловутый «русский менталитет» на который вы списываете все невзгоды и бардак вокруг. Это же никакой не русский менталитет. Это советский менталитет. 69 лет выращивали рабов. Безвольных рабов, которые должны были сидеть как мыши. Главная идея советского человека — послушание хозяину. С детства ребенку внушали, со школьной скамьи — не беги впереди паровоза, не отрывайся от коллектива, не выделяйся, будь как все. «Ты что, самый умный?» — это было оскорбление для тех, кто посмел выделиться.

Советскому человеку с детства внушали, что думать не надо. Думать за тебя будет Партия. Партия знает. Решения за тебя тоже будет принимать Партия — Партии виднее. Будь как все, твоей жизни уже приготовлен сценарий. Вначале детский садик, потом школа, потом институт или техникум, потом тебя распределят куда-то. Потом ты будешь работать на каком-то заводе, у этого завода будет профильный санаторий в Крыму, где ты будешь отдыхать. Тебе дадут комнату в общаге, а потом квартиру. А в 60 лет ты выйдешь на пенсию, тебе подарят корзину с розами, грамоту и столовый сервиз с гравировкой от трудового коллектива. Партия решит, в каком городе тебе жить, партия решит, в какую страну тебе можно выезжать, а в какую нет. Партия напишет тебе характеристику, выделит тебе пайку, скажет, с какой прической ходить и какую музыку слушать, а какую нет. В конце концов Партия расскажет тебе, кто друг, а кто враг. Кого надо ненавидеть, а кого любить. Самое страшное, что может сделать раб – это начать думать и самостоятельно принимать решения.

Сегодня люди, воспитанные этой системой несут свои деньги в МММ, набирают микрокредиты, совершенно безответственно относятся к своей жизни, здоровью и имуществу. Далеко ходить не надо. Посмотрите, что происходит каждое лето после очередного лесного пожара. Сгорает поселок, сотни людей остаются на улице. Куда они идут? В страховую компанию? Нет, конечно, они идут к доброму царю, к хозяину. И добрый царь, конечно поможет, он не бросит в беде людей. Ведь никому и в голову не приходило страховать свой дом и нести ответственность за свое имущество.

Люди берут ипотеку в долларах, не думая о рисках, а потом штурмуют банки. Как так, они хотели сэкономить и не вышло. Теперь банк должен с ними разделить ответственность. Мысль, что никто никому ничего не должен и что они сами виноваты, даже не приходит к ним в голову. Это же все происходит на наших глазах. Целое поколение не привыкло нести ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких. Целое поколение не думает о рисках, не способно полностью отвечать за свои действия.

Пресловутые разбитые дворы и парковка на газонах – это же тоже Совок. Наши неудобные города – это Совок. Спальные микрорайоны, которые забили людей в свои бетонные мешки, со всеми их проблемами – это Совок. Люди, которые сегодня не могут объединиться, чтобы управлять своим домом, чтобы управлять своим двором, чтобы порядок за окном навести – это Совок…

… Отношение к государству как у ребенка к родителю. Можно покапризничать, пока папа ремень не достанет. Но никто не должен забывать свое место.

И новое поколение, которое не жило при Совке, которое знает о нем только по фильмам, оно же перенимает эту модель поведения. Я вижу, как у молодежи отсутствует ценность образования. Они не видят связи между хорошим образованием и своим будущем. Образование в России большинство получает для галочки. Ведь образование у нас самое лучшее. Ведь все мы знаем, что учиться не обязательно, а на работу тебя распределят, квартиру дадут и санаторий в Крыму дадут, пайку дадут, скажут кого любить, а кого ненавидеть.

О, здесь самое время посмотреть на Китай. Многие ошибочно думают, что там коммунизм. Китай — это чистый капитализм, прикрывающийся красным флажком. в Китае нет полномасштабной системы пенсионного и медицинского покрытия, а также платное дошкольное и высшее образование. Если у тебя нет детей, которые в старости будут тебя кормить — помирай с голоду. Никто не заметит. Вы знаете, как китайцы сегодня учат своих детей? Дети порой самоубийством кончают жизнь от нагрузки. Это, конечно, совсем жесткач и я не говорю, что с Китая надо брать пример. Но китайцы понимают, что им надо быть конкурентоспособными. Каждый китаец растет и знает, что никто ему не даст бесплатно квартиры, никто не даст ему хорошей работы, никто не отправит его в профсоюзный санаторий в Крым. И китайцы рвут ж***, чтобы захватить мир. Китайцы идут устраиваться на завод и спрашивают, можно ли там работать в 2 смены. А если нельзя — не устраиваются. Так как китайцу непозволительно работать 8 часов в день. В Китае дичайшая конкуренция и если ты не пробьешься — ты погибнешь. Вот и все. И сегодня китайцы мир захватывают. Сегодня они повсюду. Тихо и незаметно, пока над ними все смеялись, они всех купили.

А наши ходят и ж*** чешут. Учиться? Зачем учиться. Работать? Зачем работать? Люди хотят получать деньги, но не работать.

Вот это безответственное инфантильное общество — это же метастазы Совка. Это не русский менталитет. Русский менталитет — это преодолевать все сложности, побеждать несмотря ни на что. Русский менталитет — это Королев и Туполев, которые работали в спецтюрьме НКВД, находясь в заложниках у советской власти. А лежать на печи — это никакой не русский менталитет.

25 лет назад моя страна освободилась от гнета оккупантов. Хороший светлый праздник. Воспитывайте своих детей свободными. Надеюсь, у России хватит сил окончательно побороть эту заразу.

ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ