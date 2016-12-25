Минобороны засекретило полный список пассажиров упавшего Ту-154

Министерство обороны России пока не раскрывает полный список тех, кто находился на борту разбившегося самолета Ту-154, поскольку в нем могут оказаться высокопоставленные военные, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Минобороны.

«На борту, вероятно, находились еще несколько военнослужащих, в том числе высокопоставленных, фамилии которых пока не раскрываются», — пишет издание. Официально эта информация не подтверждена.

Около 12 часов по московскому времени министерство обороны уточнило, что на борту самолета должны были лететь не 92 человека, как сообщалось ранее, а 93 человека. Однако спустя несколько минут Минобороны выпустило новое сообщение о том, что в список пассажиров и членов экипажа входили 92 человека.

Самолет Ту-154 разбился спустя несколько минут после вылета из Сочи, где лайнер сделал дозаправку перед перелетом в Сирию. По уточненной информации, самолет вылетел с аэродрома «Адлер» в 5:25 утра и пропал с экранов радаров спустя две минуты. В качестве основной версии крушения рассматривают техническую неисправность.

На борту самолета летели 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были поздравить с Новым годом военных на авиабазе «Хмеймим», а также журналисты и военные. По информации «Новой газеты», также ансамбль должен был выступить в сирийском Алеппо, который не так давно освободили от войск сирийской оппозиции.

На самолете также летела филантроп, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Сноб.Ру