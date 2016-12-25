Следом за падением древнего Ил-18 в Якутии в Черное море рухнул пости столь же древний ТУ-154. Оба самолета принадлежали МО РФ. Ту -154 упал через 20 минут после вылета из Сочи, на борту был 91 человек.

В полутора километрах от черноморского побережья г.Сочи на глубине 50-70 метров уже обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили «Интерфаксу» в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было», — сказал собеседник агентства.

Самолет принадлежал Министерству обороны России. По информации Интерфакса, борт выполнял рейс из Сочи и Сирию. На борту находились военнослужащие ВС РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ, передает Интерфакс.

«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», — сказал собеседник агентства Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Интерфаксу, что Владимиру Путину было доложено об крушении самолета. » Его информируют о работах экстренных служб», — рассказал Песков.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел утром совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета ТУ-154, сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как сообщил корреспондент «России 24» в эфире телеканала, на борту пропавшего в районе Сочи самолета могли находиться журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда», передает ИТАР-ТАСС.

ForumDaily

Министерство обороны России обнародовало на своем сайте список пассажиров, находившихся на борту военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море. В частности в перечне значатся имена исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, и худрука ансамбля Александрова Валерия Халилова. Состав экипажа Ту-154 85572: 1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О. Список лиц, перевозимых на воздушном судне: Военнослужащие: 1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С. Федеральные государственные гражданские служащие: 1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т. Международная общественная организация «Справедливая помощь»: 1. Глинка Е.П. Средства массовой информации: 1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В. ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»: 1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В. По данным Минобороны, на борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Найдено тело одного погибшего и обломки. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»). Самолет, по сведениям источника в силовых структурах, упал в Черное море на седьмой минуте полета, приблизительно в пяти километрах от берега, ближе к Анапе. Лайнер пропал с экранов радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Лента.Ру

Погибших людей жаль. Но не надо забывать, что все они летели в Сирию для прямого соучастия в геноциде сирийского народа, осуществляемом Россией. Те, кто поддерживает Путина горячим одобрением военных преступлений, совершаемых россиянами должны помнить: всё возвращается. Послом и самолетами дело не ограничится.

Да, и последнее. Фраза «Самолет упал потому, что он был тяжелее воздуха», вынесенная в заголовок, принадлежит Михаилу Задорнову.

Реприза родилась в связи с гибелью малазийского Боинга.

Российские зрители тогда очень смеялись. Возможно, и сейчас Задорнов порадует россиян чем-нибудь из образчиков своего остроумия — а они посмеются и поаплодируют.