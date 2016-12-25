Каждую пятницу я в говно

Россиянам возят питьевую воду в… ассенизаторской цистерне. С легким привкусом нечистот.
Жители поселка Сыропятское Кормиловского района Омской области России крайне возмущены: местные власти наладили их бесперебойное снабжение питьевой водой с ароматом фекалий. Причина проста: ее привозят в поселок в ассенизаторской автоцистерне, к тому же — не слишком хорошо помытой. Интересно, что, несмотря на странный привкус, нехороший запах и народное возмущение, бесплатную воду охотно разбирают — ведь другой альтернативы нет, передает местное издание bk55.ru.
Проблемы у жителей Сыропятского начались после того, как единственный водозабор, засасывавший воду из реки Омь, засорился. Местные коммунальщики попытались прочистить его, вставив внутрь другую трубу, чем, впрочем, окончательно развалили древнее сооружение. После этого водопровод в Сыропятском совсем перестал работать, а жителям стали привозить питьевую воду в ассенизаторской автоцистерне — другого транспорта просто не нашлось.