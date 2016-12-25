Каждую пятницу я в говно

Россиянам возят питьевую воду в… ассенизаторской цистерне. С легким привкусом нечистот.

Жители поселка Сыропятское Кормиловского района Омской области России крайне возмущены: местные власти наладили их бесперебойное снабжение питьевой водой с ароматом фекалий. Причина проста: ее привозят в поселок в ассенизаторской автоцистерне, к тому же — не слишком хорошо помытой. Интересно, что, несмотря на странный привкус, нехороший запах и народное возмущение, бесплатную воду охотно разбирают — ведь другой альтернативы нет, передает местное издание bk55.ru.

Проблемы у жителей Сыропятского начались после того, как единственный водозабор, засасывавший воду из реки Омь, засорился. Местные коммунальщики попытались прочистить его, вставив внутрь другую трубу, чем, впрочем, окончательно развалили древнее сооружение. После этого водопровод в Сыропятском совсем перестал работать, а жителям стали привозить питьевую воду в ассенизаторской автоцистерне — другого транспорта просто не нашлось.

— Водитель этого автомобиля объяснил мне, что воду он набирает в разрывах трубопровода, — рассказала журналистам местная жительница по имени Елена. — Проще говоря, они откачивают воду на местах прорывов и везут к нам. Но этой водой даже посуду мыть невозможно — слишком резкий и неприятный фекальный запах. Вчера, например, муж набрал у этого автомобиля две 20-литровых бутыли, однако их, судя по всему, придется просто выбросить. Я позвонила начальнику местного водоканала. Он ответил, что чистая питьевая вода у них также есть, но ее, в отличие от привозимой в ассенизаторе, придется уже покупать — по 2 рубля за литр. Это для нас слишком дорого.

В итоге всем 1700 жителям поселка, оставшегося без водопровода, приходится довольствоваться водой из цистерны-ассенизатора. Когда починят злосчастный водозабор — неизвестно, а гадать местные коммунальщики даже не берутся: на ремонт банально нет средств.