В ответ на заявления «депутатов» местных органов самоуправления из сел Мирное (Сарайлы-Кият) и Белоглинка (Аташ-Кият) Симферопольского района о возвращении этим населенным пунктам исторических крымскотатарских названий, член «парламента» Крыма Наталья Крыжко призвала «усадить их на баржу и утопить в Черном море». Этот вариант решения проблемы с местными инициативами она выдвинула в ходе дискуссии в сети Фейсбук с экс-депутатом Госдумы РФ Александром Талиповым. Об этом сообщает издание Avdet.org.

Подобное решение не ново для кремлевских властей. Во время депортации крымских татар в 1944 году подобным образом разрешили ситуацию с «забытыми» в одном из селений Крыма представителями этого народа. Тогда несколько десятков людей погрузили на баржу и вывезли в Азовское море, а затем баржу затопили. Исследования об этом преступлении проводила историк Гульнара Абдулаева. Она подтвердила, что есть некоторые косвенные доказательства произошедшего, в том числе, свидетельства очевидцев. Позже украинский писатель Сергей Пантюк подтвердил эти сведения комментариями экс-майора НКВД, который был непосредственным участником событий:

— У нас было очень мало времени, и мы не успели выселить одну деревушку… мы их погрузили на баржу, и потихоньку притопили в море…

Ранее группа крымских татар, проживающих в селах Белоглинка и Мирное Симферопольского района обратились в сельский совет с просьбой установить при въезде в села таблички с историческими названиями – Аташ-Кият и Сарайлы-Кият.

Свое обращение жители сельского поселения передали в Мирновский сельский совет, в состав которого входят села.

В свою очередь, сельский совет принял решение удовлетворить это обращение. Данное решение было принято еще 17 октября, но общественную огласку оно получило только на днях.

QHA