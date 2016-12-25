Недостающая часть правды

Что скрывает трагедия в Алеппо. «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов» – этот афоризм, ошибочно приписываемый Бисмарку, справедлив по отношению к любой войне, но сирийская война определенно тянет на рекорд. Чтобы не утруждать читателя пережевыванием даже самой последней порции лжи со всех сторон, следует изложить то, что главные участники пытаются скрыть от мира. И картина получится несколько неожиданной: в некоторых случаях это будет отход от устоявшихся шаблонов, в других – полной противоположностью ложным заявлениям официальных лиц. Вадим Нанинец

Фото: EPA/UPG

В то время как Европу заполоняет рождественская атрибутика и красный цвет костюмов Санта Клаусов, улицы Алеппо покрываются красным от крови, которую не могут скрыть и тысячи тонн пыли от разбомбленных российской авиацией зданий. Гуманитарная трагедия Алеппо не только далека от завершения, но еще может пожать свою жатву из человеческих жизней на фоне наступивших холодов, которые можно сравнить с украинским началом ноября, во время которых достаточно несложно погибнуть от переохлаждения без крова. Но главное, чего стоит ожидать – это стратегического столкновения интересов России и Ирана в Сирии.

Сепаратные переговоры Москвы и оппозиции в Турции

На протяжении последних месяцев войска Асада развивали наступление на Алеппо и занимали районы города при поддержке российской авиации. Главная драма разыгралась вокруг организации коридоров для выхода из города отрядов оппозиции и мирного населения.

Российская авиация наносила непрерывные удары по Алеппо, цинично заявляя, что бомбит только террористов, и еще более цинично отрицая свою ответственность за массовую гибель мирных жителей. Это видимая часть картины.

Российские бомбардировщики на военной базе в Сирии

Гораздо меньшее внимание уделяется следующему, хотя это уже и является открытой информацией, которую тем не менее, следует уметь читать между строк. Хотя официально Москва и зачислила всю вооруженную оппозицию в террористические организации и законодательно их запретила, российские спецслужбы установили очень тесные контакты с некоторыми группировками. Контакты настолько тесные, что Москва при содействии Турции вышла на сепаратные переговоры в Анкаре об условиях эвакуации повстанцев из Алеппо. Ближайшая аналогия, которая первой приходит в голову – это эвакуация вооруженных отрядов Организации Освобождения Палестины из Бейрута в 1982 году, после того, как город был взят штурмом израильской армией под командованием Ариэля Шарона. Шарон по кличке Бульдозер вместо полного физического уничтожения отрядов Ясира Арафата согласился на эвакуацию ООП в Тунис на кораблях.

Русским своими бомбами удалось заставить сирийскую оппозицию сесть за стол переговоров, где условия диктует Москва. Или пытается диктовать. Примерно такими же методами Никсону удалось усадить за стол переговоров в Париже руководство Северного Вьетнама в 1972. Ханойские власти подписали мир на американских условиях, после того как американская авиация ковровыми бомбардировками уничтожила значительную часть инфраструктуры СРВ в ходе операции “Linebacker II”, которые, кстати, вошли в историю как «рождественские бомбардировки». То есть, случились примерно в то же время, что и бомбежки Алеппо.

Русские в Анкаре подписали с повстанцами три соглашения об условиях и графиках выхода из Алеппо, и совсем недавно подписали четвертое. Самое скандальное и пикантное, что российская сторона потребовала от оппозиции признать Россию не стороной конфликта, а посредником-миротворцем. На что оппозиция согласилась и скрепила своими подписями, будучи загнанной в угол. Этим Россия одновременно и умывает руки, и оставляет открытыми двери для дальнейшей работы с оппозицией.

Слева направо: Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарив, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем на совместной пресс-конференции после переговоров в Москве, Россия, 28 октября 2016 года.

Но по факту эти соглашения срываются Асадом и Ираном, но Россия пытается сохранить лицо, делая полностью лживые заявления. 5 декабря в результате минометного обстрела российского военного госпиталя в Алеппо погибли российские медсестры. И российское Министерство обороны, и МИД РФ немедленно возложили ответственность на сирийскую оппозицию, и даже на США. Это ложь, потому как на самом деле госпиталь был обстрелян боевиками«Хизбулла» — проиранским вооруженным отрядом, наступление которых иподдерживает российская авиация.

Несмотря на подписанные соглашения о перемирии и выходе отрядов оппозиции и мирного населения, все они постоянно срываются тяжелыми боями. Опять же российская сторона возлагает на словахответственность на сирийскуюоппозицию. Но на самом деле они знают, что провокационныеобстрелы устраивают их иранские союзники. И российская авиация уже успела отбомбиться конкретно по ним.

Месть Асада Путину в Пальмире

По мере завершения военного захвата Алеппо Асад сделал все, чтобы это выглядело исключительно его личным военным триумфом. Главное в этом – чтоб русские больше не путались под ногами. Поэтому был срежиссированповторный захват Пальмиры ИГИЛ.

Для Путина и его военных это оказалось ударом ниже пояса. Сама по себе Пальмира ценна только для ЮНЕСКО. И это единственное место в Сирии, которое что-то говорит западному обывателю, который учил в младших классах историю древнего мира. Поэтому Пальмира была выбрана в качестве жертвы ИГИЛ, чтоб достучаться конкретно до Запада, который видел эти руины в школьном учебнике на картинке. И должен одобрить крестовый поход Путина против этого зла.

Древний город Пальмира или то что от него осталось

Больше фото о военных преступлениях России — по ссылке: Сирия: преступление без наказания (фоторепортаж)

В стратегическом отношении Пальмира это не просто полный ноль. Пальмира – это полностью пустынная и открытая местность, которая годится только для сьемки голливудских вестернов, но воевать на ней нерегулярными отрядами на пикапах не смог бы даже сам Эрвин Роммель и тем более уже упомянутый Ариэль Шарон. Тем не менее, из-за самого названия именно города и его ценности как памятника культуры для Запада и мира было решено разыграть драму с захватом этого города ИГИЛ. Пальмира – это единственное место, которое ИГИЛ захватил именно у Асада. Вся остальная территория была отбита у умеренной оппозиции.

И вот после прямого вмешательства России в сирийскую войну для поднятия престижа Путина и была разыграна постановка с «освобождением» Пальмиры, где друг Путин Ролдугин сыграл концерт. На самом деле и сдача Пальмиры силами Асада игиловцам, и потом ее освобождение были четко скоординированы между Дамаском и ИГИЛ.

Повторный захват Пальмиры ИГИЛ застал русских врасплох. В то время как шло падение Пальмиры, в Кремле праздновали День Героя, где центральной фигурой стал загадочный наемник Дмитрий Уткин по кличке Вагнер с медалью «За освобождение Пальмиры» на пиджаке. Уткину приписывают главную роль в штурме города, хотя ИГИЛ просто организованно оттуда ушел.

В повторном падении Пальмиры официальная Москва и Башар Асад привычно обвинили США. При этом все прекрасно понимают, что это персональный привет Асада ГРУ ГШ РФ за то, что они наводили мосты с вооруженной сирийской оппозицией.

Сами русские вообще понятия не имели, что происходит в Пальмире, ретранслируя полдня полностью ложные официальные сообщения сирийской стороны, которая только потом признала падение города. Сейчас ИГИЛ осаждает авиабазу Т4, с которой российская авиация работала по Пальмире.

Российские военные также на словах перекладывают вину на силы Асада, хотя полностью понимают, что после такого российская разведка вообще не может брать на себя смелость ходить к Путину с докладами и что-то советовать. Потому как ГРУ обязаны владеть информацией по всей территории Сирии, и независимо от Асада. А в Пальмире не оказалось даже «источников» Лайфньюс (именно этот главный пропагандистский канал освещает события в Алеппо).

Асад же не просто вывел свои войска из Пальмиры, но и полностью сознательно оставил немалую оружейную «закладку» (российского производства) для ИГИЛ, которое уже переброшено в Аль-Баб для сдерживания турецкого наступления на эту цитадель ИГИЛ.

Коалиция Путина и Трампа против Ирана

Между сирийской оппозицией есть общее видение неприятия иранского доминирования в Сирии, которое уже превратило Асада в иранскую марионетку.

Русские активно противодействовали превращению Сирии в аналог Ливана с доминированием парамилитарных милиционных отрядов «Хизбулла», подконтрольных напрямую Тегерану. Российская сторона добивалась усиления регулярной сирийской армии, подотчетной Башару Асаду. Но не сильно в этом преуспели.

Россия и США полностью разделяют позицию, что Иран ни в коем случае не должен обосноваться на берегу Средиземного моря. Насколько Трамп лоялен Путину и России, настолько он настроен против Ирана.

Стратегическим прорывом стала продажа доли в главной дойной корове российского бюджета «Роснефти». Примечательно то, что долю выкупил Катар, которого официальная российская пропаганда называет главным спонсором ИГИЛ. Хотя на самом деле Катар, с одной стороны, очень помог деньгами федеральному бюджету РФ в сложный момент. С другой стороны, Катар пытался купить взамен смягчение российской позиции по Сирии.

Но самое интересное, что этой сделкой Путин будет уже пытаться купить в первую очередь администрацию Трампа, и особенно нового госсекретаря Тиллерсона, у которого от запаха русских нефтедолларов уже сейчас должна закружиться голова. Поэтому весьма вероятно выстраивание общей платформы и коалиции между Путиным и Трампом и на почве сдерживания Ирана, и на нефтяных контрактах для американцев в России.

ВАДИМ НАНИНЕЦ, Левый Берег