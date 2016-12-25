16 людей и 300 орков

Сравните это с размахом награждений 2-летней давности.

Президент РФ подписал указ о награждении орденами и медалями 300 сотрудников российских СМИ. Государственные награды они получат «за объективность и профессионализм» при освещении оккупации Крыма.

В принципе, по путинской кгбешной логике — фамилии, как и клички «своих агентов» надо хранить в строжайшей тайне. Это закон спецслужб. А Путин, как и одиозный советский разведчик Суворов (автор «Аквариума») по сути, сдал всю журналистскую агентуру Кремля. Например, всем в Москве было известно, что тележурналист Аркадий Мамонтов — работает в 306 кабинете, на третьем этаже на Лубянке и консультируют его генералы спецслужб. Ну, а чтобы 300 человек и сразу из подвалов и коридоров ФСБ — это сенсация!

Владимир Путин продолжает удивлять цивилизованный мир. Он (совсем не как бывший подполковник КГБ) предал публичности фамилии тех российских журналистов, для которых будет закрыта Европа, кому в приличном обществе не подадут руку, кто войдет в историю в качестве людей, предавших свою профессию.

Путинский список — это имена тех, кто обманывал, сеял вражду, злобу, ненависть. Кто ссорил два православных народа, кто «брал под козырек», сочинял громадную «черную кошку», придумывал небылицы, оскорбительные слова. Кто «лепил» образ врага из украинцев и украинского народа и кто убедил украинцев, что «русские и Россия нам не братья».

И, правда, как говорят классики, перо и штык — это орудия родственные, одного порядка. Недаром телеведущий Владимир Соловьев вместе со своим «К барьеру», получил Орден Александра Невского. Ведь по статусу российской империи Орден Александра Невского дают только адмиралам российского флота. То есть мир узнал, что на российском государственном канале работает адмирал флота «под прикрытием».

Интересно, что почти все 300 награжденных журналистов «творят вражду» на государственных федеральных каналах, то есть за государственные деньги, на деньги российского налогоплательщика. Значит, в распоряжении у Главковерха Путина не только ракетные войска стратегического назначения, не только элитные «Таманская» и «Кантемировская» дивизии, но и армии телевизионного экрана!

Если посчитать «в столбик» количество «государственных журналистов» (а в России других скоро не останется), то на путинскую пропаганду и милитаристскую идеологию, только в Москве, работает свыше 200 000 акул пера и экрана. А руководят этими информационными монстрами гиганты цинизма с зарплатами вице-президентов Bank of America. Кстати, все руководители российские ГосТВ — в прошлом культовые информационные демократы!

И еще. Все 300 журналистов получат, кроме наград и денежные премии, включая добавки к пенсиям. Представить, что журналисту в США дали государственную награду «за патриотизм» — это нонсенс.

Российский безработный журналист Андрей Мальгин пишет, что «никогда на моей памяти — даже в душные брежневские годы — в отечественных газетах и на телевидении не было такого размаха лжи и бесстыдства.

Если честно, я просто оглушен. И не представляю, как этому можно противостоять?».

Результат работы награжденных, которые войдут в историю российской журналистики как «300 засранцев», действительно ошеломляющий. Проиллюстрировать можно мечтой обывателя из русского города Мурома: «Как же это в нынешней российской прессе не появился современный Борис Ефимов? Изобразить украинцев в образе фашистов, нацистов, карателей и прочих извергов — это ж сам Бог велел! Это ж какие перспективы на будущее! Куда смотрит администрация президента?» — пишет российский обыватель в своем блоге.

Недавно НТВ, РЕН ТВ, «Первого канала», телеканала RT и холдинга News Media обратились в международные организации, в том числе ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, с просьбой о защите прав своих, российских журналистов, работающих в Украине.

Давайте представим, что в 1942 году немецкие газеты «Фёлькишер Беобахтер» ,«Der Sturmer» «Der Angriff», которые курировал лично доктор Геббельс, могли бы быть названы прессой, средствами массовой информации? А тех, кто там работает — журналистами? Это были «перья», в том числе и «золотые перья», нацистской партии. Но к журналистике эти газеты никогда не имели никакого отношения.

Российские телеканалы сегодня — это отвратительные «электронные факелы» разжигающие вражду, ненависть между украинским и русским народом. Они работают по заданию русской партии войны.

В Украине уважают журналистов, их труд, профессиональность. А смелость, мужество, ответственность журналистов — это героизм этой профессии. За правду журналистов убивают во всем мире. Журналист — самая опасная профессия!

А вообще, есть толк в указе президента РФ. В Украине теперь будут знать и долго помнить русских журналистов, «объективных и профессиональных» — «друзей Украины и украинского народа». Для нас, — они персоны нежелательные, non grata. На государственной границе для таких гостей надо повесить замок.

P.S. О названии материала: «300 засранцев». Это антоним героическим «300 спартанцам». Фильма о героях, защитниках родины. А «засранцем» называет ветеран войны, герой фильма «Ворошиловский стрелок», — продажного прокурора. В переносном смысле засранец — дрянной, пакостный человек, от которого дурно пахнет. «Засранец» — вполне литературное слово.

PP,SS. За войну России против Грузии только 11 журналистов получили государственные награды. Как говорил древний философ: «Все течет, все меняется».

ВИКТОР ТИМОШЕНКО, Укринформ