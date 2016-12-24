Как Россию сделают зоной, закрытой для спорта

Скелетон в шкафу.Изменение места проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был состояться в 2017 г. в Сочи, стало четким сигналом для международного спортивного мира.

«Спите спокойно!» — заявил экс-президент российского футбольного союза Колосков после того, как его спросили, сможет ли ситуация с отменой ЧМ по бобслею и скелетону повториться в ситуации с ЧМ по футболу. Но может ли российский чиновник так уверенно успокаивать своих соотечественников на фоне последних событий?

Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из российского Сочи в другой город в связи с возможным бойкотом участников. Именно так, в связи с бойкотом, а не с тем, о чем уже говорят в России, объясняя перенос санкциям МОК по киселевской привычке объяснять все санкциями. Этот факт должен настораживать Россию и давать четкий сигнал остальному спортивному миру — на спортивных чиновников, даже если у них есть собственные интересы и нет желания делать какие-то решительные действия, можно давить самим спортсменам. Ведь именно они— спортсмены, главные в спорте, а отнюдь не чиновники.

Как у России отобрали ЧМ по бобслею и скелетону? Очень просто. Сначала сборная Латвии объявила о бойкоте соревнований, затем к ней присоединилась Южная Корея. А когда о намерении бойкотировать соревнования объявили еще и австрийцы с немцами, «бобслейные чиновники» поняли, что шутки закончились и чемпионат мира может превратиться в какую-то шутку, если так пойдет и дальше. И трех дней не прошло с момента объявления бойкота ЧМ латышами, как турнир уже отобрали у России! Очень оперативно, не так ли?

А теперь давайте зададим главный вопрос: могут ли спортсмены таким образом решить судьбу других турниров, которые еще не отобрали у России? Ответ достаточно очевиден: могут. Потому что никому не нужны турниры без звезд и потенциальных чемпионов. И даже чемпионат мира по футболу, о невозможности изменения дислокации которого так много говорят в России и кабинетах ФИФА, можно забрать в последний момент, если самые известные его участники скажут твердое и решительное «Нет!»

Если раньше мы говорили о том, что отобрать ЧМ-2018 у России может помочь «политическая воля», то теперь, после примера бобслеистов и скелетонистов, стоит говорить о воле спортсменов. Именно им решать, где выступать, или не выступать. И если футболисты возьмут пример со своих коллег из зимних видов спорта, ни одна живая душа в кабинетах ФИФА не сможет отстоять интересы россиян. Осталось только дождаться, когда на футбольный мундиаль начнут пробиваться первые официальные участники, преодолевая квалификацию. Ведь объявлять о бойкоте соревнований, на которые ты еще даже не попал, — очень сомнительная штука. А вот после официальной квалификации некоторых сборных может начаться самое интересное.

ДМИТРИЙ КОРНИЛО, Деловая Столица