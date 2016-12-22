Российские «Украинские землячества» стали элементом информационной войны против Украины

19 декабря в Москве прошел «съезд украинских землячеств России«, в рамках которого состоялись видео-мосты с некоторыми украинскими городами. Некоторые СМИ Украины «подхватили» и распространяли эту новость, не понимая, что же на самом деле представляют собой организаторы и участники этого мероприятия. Попробуем восстановить этот пробел. Абсолютное большинство украинских землячеств объединено более чем в два десятка организаций по названиям областей или регионов, откуда происходят их участники. Координирует деятельность этих обществ — «Совет землячеств», во главе которого всегда стояли выходцы из Донбасса: Николай Лунев, Николай Челомбитько, Николай Лях.

Но, судя по последнему событию, рваное одеяло московского украинского сепаратизма активно перетягивают на себя одесситы, создавшие в начале осени 2016 в российской столице собственную группировку.

Тут надо напомнить, что в свое время, при президентстве Януковича, землячествам был предоставлен зеленый свет в Посольстве Украины в РФ, Национальном культурном центре Украины в Москве (НКЦУ, на Арбате), где они имели широкую моральную поддержку и существенные преференции. Им даже было выделено отдельное помещение в НКЦУ, чего в течение многих лет не смогли добиться ключевая российская Региональная общественная организация «Украинцы Москвы» и обе ликвидированные Верховным судом РФ общероссийские украинские общественные организации — Объединение украинцев России и Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, всегда стоявшие на проукраинских патриотических позициях.

Чтобы понять, кто составляет костяк нового земляческого движения в России, достаточно посмотреть на участников так называемого «съезда». Особого внимания заслуживает Анатолий Вассерман — ярый ненавистник всего украинского, одесский «интеллектуал», вошедший в состав учредителей одесского землячества. Хотя он примкнул к этой компании не так давно, но его старые «заслуги» в деле борьбы со всем украинским не могли остаться незамеченными и неоцененными должным образом руководством Совета землячеств. Стоит только посмотреть и послушать его выступления в российских СМИ, чтобы понять: соревноваться с ним в антиукраинской риторике под силу разве что записным российским украинофобам Маркову, Железняку, Михееву, Коротченко и иже с ними.

Конечно, кто-то скажет, что не следует обращать внимания на таких маргиналов, как Вассерман, который словно сумасшедший ходит по разным студиям с десятками нашитых на одежду карманов, в которых собрано, кажется, все его домашнее имущество… Но ведь он и ему подобные представляются украинцами, а Кремлю выгодна вся та грязь, которую они льют на Украину, на землю их вскормившую. Таким образом, российский режим легитимизирует тезис о том, что в Украине идет гражданская война, и украинская власть должна прислушиваться к различным точкам зрения своих сограждан.

Новый тренд в земляческом движении Москвы еще предстоит изучить и осмыслить. Интересно будет узнать, какие ресурсы задействовали одесситы, если смогли перебрать (по крайней мере, неформально) лидерство на себя? Очевидно пока что следующее: модератором сборища, которое состоялось 19 декабря с.г. в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (а статусность места, где проводился «съезд» свидетельствует о том, что к этому делу приложили руку кремлевские ребята), стал Олег Ветров.

К этому персонажу могли примкнуть и некоторые политические беженцы — «спасители Украины» Николай Азаров и Владимир Олийнык. Последний недавно обратился в Дорогомиловский суд Москвы с иском о признании Евромайдана… «государственным переворотом». Маловероятно также, чтобы такое «важное» мероприятие обошел своим вниманием одиозный одессит Игорь Марков, пожелавший пока что остаться в тени и лишний раз не «светиться» перед телекамерами. Не видно было на «съезде» и еще одного видного деятеля «русского мира» из Одессы — Кваснюка-младшего, воевавшего в Луганске, а теперь засевшего в Москве и создающего фейки об Одессе под личиной политического эксперта.

Олег Ветров

Таким образом, старые земляческие кадры, действовавшие в России до войны (которую до сих пор все называют АТО), теперь получили мощную поддержку, так сказать, «свежую кровь» из числа предателей украинского народа, массово сбежавших в Россию после Революции достоинства.

Кстати, вот как характеризует ведущего «съезда» Ветрова одесский сайт 048.ua (понятно, что лучше, чем земляки, никто так не знает своих «героев»), в статье «Позорные беглецы из Одессы: Кто предал город и пошел на службу к оккупантам» от 17.11.2015 г:

«О стремительном побеге из Одессы известного радиоведущего и шоумена Алика Ветрова не говорят только ленивые. Ветров не участвовал ни в Майдане, ни в антимайдане. Однако, после событий 2 мая 2014 года его просто понесло. Еще будучи в Одессе, Ветров стал голословно обвинять одну из сторон конфликта в массовых смертях и в конце концов убежал. Самое интересное было потом. В эфире террористических и российских тСМИ Ветров стал представляться то в качестве депутата Одесского горсовета, то лидером антимайдана, сбежавшим от «зверств хунты». Сейчас Ветров рассказывает оболваненным россиянам о том, как через его родной город сотни сирийских ополченцев едут воевать против российско-террористических оккупационных войск на Донбассе».

Вот такие кадры формулируют сегодня повестку дня на сборищах московских «украинских» землячеств.

К ним можно добавить и прокремлевскую карманную организацию — «Федеральная национально-культурная автономия украинцев России» — здесь главенствует еще один украинофоб Богдан Беспалько, представляющий «украинские организации России» в Совете по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Эти формирования далеки от всего украинского: им близки и дороги русский язык и культура, советская ментальность. Если в нормальных странах диаспоры объединяются с целью сохранения национальной идентичности — родного языка, культуры, обычаев, то в России все, что создается под патронатом власти, действует в совершенно в противоположном направлении. «Украинские» землячества в Москве не только не поддерживают украинскую этническую идентичность, а наоборот — активно выступают за ее размывание, нивелирование, ассимиляцию украинцев России. Это как пчелы — против меда.

Во время Революции достоинства землячества обратились к Януковичу с требованием принять решительные и жесткие меры к разгону Евромайдана, всячески поддерживают агрессию России в отношении Украины. Это если говорить о словах. Хотя, как сказал один из классиков журналистики — слово тоже есть дело. А теперь посмотрим лишь на некоторые конкретные дела «земляков».

Эти люди активно участвовали в организации и проведении московской части так называемого «референдума» «ДНР-ЛНР» по федерализации Украины и присоединению сепаратистских образований к России, а также в фальшивых «выборах» на оккупированных Россией территориях Донбасса. Устроили в российской столице выставку, которая, по их мнению, должна была свидетельствовать о «преступлениях украинской армии на Востоке Украины». А Луганское землячество (председатель Николай Челомбитько), финансируемое одним из российских фондов, выпускает антиукраинскую сепаратистскую газету «Луганщина. Сигнал SOS», открыто и всесторонне поддерживающую террористов на Донбассе. Более одиозное, махровое и антиукраинское издание, скажем прямо, трудно найти даже в российском медиа-пространстве.

На так называемом «съезде» в Москве была принята резолюция с призывом к Президенту Украины Петру Порошенко «прекратить антироссийскую политику и наладить экономические и культурные связи с РФ, а также принять меры по защите русского языка и культуры».

Эти апологеты Кремля заботятся о русском языке и культуре и ни словом не обмолвились, что в РФ нет ни одной украинской школы (даже класса), ни одного украиноязычного издания (даже электронного), а крупнейшая в мире двухмиллионная (!) украинская диаспора здесь страдает от тотального давления властей и общества.

На «съезде» часто звучали такие выражения, как «братские народы», «украинско-российская дружба» и пр. Когда откровенные враги говорят о дружбе, ничего кроме отвращения это не вызывает. А еще возникает подозрение, что этим самым запускается определенный пропагандистский механизм с целью усыпить бдительность украинского общества, посеять в нем зерна «Стокгольмского синдрома», то есть – налицо попытка вызвать любовь к себе после всего, что Россия и ее адепты в Крыму и на Донбассе натворили. Мол, ребята, забудем старое — с кем не бывает. Мы же братья…

Но реакция соцсетей на московский сепаратистский «форум» свидетельствует о том, что украинцы довольно быстро и адекватно оценили деятельность земляков. Вот некоторые из комментариев под новостью о «съезде» на одном из интернет-ресурсов (кстати, тоже одесском!): «А что это сборище маргиналов и фашистов имеет общего с Украиной?», «Так малоросское землячество, никак НЕ украинское », «хахахаха! Там видно морды Вассермана, Кобзона, Азирова и других земляков!», «И ни слова на мове. Даже песни на иностранном. Чужие… Что в ВАС УКРАИНСКОГО КРОМЕ НАЗВАНИЯ?», «Лучше бы они призвали руководство России прекратить антиукраинскую политику», «Может просто к Путину обратиться, чтоб убрал свои танки с Донбасса и вернул Крым?, «То есть они НЕ потребовали открытия украинских школ, газет в РФ, а обратились с тем, чтоб в Украине, где 50% людей свободно используют русский, поддерживать русский язык. И ни слова про оккупированный Крым и терроризм в Донбассе. Когда-то за этот цинизм, фальшь и подыгрывание фашизму придется отвечать перед Богом» и др. (Орфография и стилистика комментариев сохранены. — Авт.).

Прививка, которую украинцы получили за почти три года войны, уже не позволит им купиться на очередные дешевые мантры о «вековой украинско-российской дружбе» — как бы Кремль, вместе с коллаборационистами из числа «земляков», ни старался. Но СБУ, все-таки, не мешало бы поинтересоваться деятельностью людей и организаций в Украине, которые тесно связаны со своими московскими земляками. Тем более, что есть и «вещественные доказательства» — запись видеомоста, который провели участники московского собрания с Днепром, Одессой и Ужгородом.