Ближневосточный катаклизм

Ныне Россия пытается захватить как можно больше сирийских территорий для того, чтобы можно было вести через месяц переговоры с новой Администрацией президента США по созданию антитеррористической коалиции. Если этот план воплотится в жизнь, Белый дом будет готов к переговорам по снятию санкций. Кроме этого, хозяину Кремля необходимо сохранить у власти сирийского диктатора Башара Асада. Для этого русские должны найти союзника в стане ЕС, который согласится с предложением запустить «переходной период» в Сирии. Однако в Москве не понимают, что в конечном итоге, победив мнимую угрозу — ИГИЛ, Российская Федерация столкнётся с истинным, опасным врагом.

Несуществующие террористы

Когда американцы вошли в Ирак в марте 2003 года и свергли режим Саддама Хусейна, сирийский диктатор Башар Асад осознал – он следующий.

Однако военная операция США в Ираке затянулась на долгие годы, превратившись в кровопролитную войну. Тогда Администрация президента Джорджа Буша-младшего не учла, что интересы региональных государств могут не совпадать с чаяниями американских чиновников – создать примерную демократию на Ближнем Востоке. Именно поэтому, с одной стороны, появились партизаны-сунниты, поддерживаемые Катаром и Саудовской Аравией, с другой, — шиитское ополчение, финансируемое иранскими властями.

В дальнейшем два идеологических врага – Иран и Саудовская Аравия – начали готовить боевиков, отправляя их на иракскую землю и пытаясь при помощи террористов решить, кому же будет принадлежать огромный кусок ближневосточной территории. В конечном итоге власть в Ираке захватило шиитское большинство, а, значит, Иран.

Президент Сирии Башар Асад знал, для того, чтобы избежать участи Саддама Хусейна, он должен подпитывать иракский конфликт. В первую очередь Асад даёт приказ открыть границу для свободного передвижения боевиков. Правда, стоит сказать, что изначально, до явной победы Ирана в иракском конфликте, сирийский диктатор позволял транспортировать террористов и из Саудовской Аравии. В последующем Асад даст добро на отправку Тегераном так называемых «гуманитарных конвоев», благодаря которым, наёмники получат необходимое вооружение и припасы.

Кроме того, в Сирии создавались специальные тюрьмы для террористов. В этих учреждениях готовили будущих бойцов ИГИЛ. Схема была предельно проста: в среду боевиков внедрялись представители Главного управления безопасности Сирии. Разведчики вербовали убийц из Аль-Каиды, других наёмников, воевавших в Ираке и способных держать оружие в руках.

Ясно, что со временем, при поддержке администрации тюрем, агенты приобретали статус лидеров в глазах обычных боевиков. Спустя годы представители сирийской агентуры станут лидерами всё того же ИГИЛ.

Положим, в тюрьме для политических заключенных «Седнайя» создавались отдельные блоки под террористические проекты. Вот что удалось выяснить журналисту американского издания «The Daily beast» Рою Гатману после общения с заключёнными этой тюрьмы и бывшими представителями сирийской разведки. «Два тюремных блока были зарезервированы для самых крайних исламистов, многие из которых ныне занимают руководящие должности в ИГИЛ. Ещё два отделения были созданы для менее экстремальных исламистов, многие из которых ныне находятся в организации Джабхат Ан-Нусра. Три отсека были сформированы для умеренных исламистов», — пишет в своём материале Рой Гатман.

Другими словами, ИГИЛ и иные террористические группировки формировались лишь с одной целью: в нужный момент создать призрачную угрозу, которая сможет отвлечь внимание от шатающегося трона Асада и сохранит, а со временем и расширит, власть Ирана над частью региона.

Турецкий гешефт

Когда Владимир Путин отдавал приказ своим войскам входить на территорию Сирии, он прекрасно понимал политический и военный расклады. В Кремле знали, для того чтобы сохранить союзнический режим Асада и упрочить свои позиции в Средиземноморье, необходимо огласить мнимую войну ИГИЛ, а на деле уничтожить оппозиционные силы.

На прошлой неделе армия Асада, при помощи российских военно-воздушных сил и Корпуса стражей исламской революции (Иран), смогла взять второй по величине сирийский город – Алеппо, но при этом боевики ИГИЛ отбили у русских Пальмиру.

7 декабря, после переговоров в немецком Гамбурге между Госсекретарём США Джоном Керри и главой МИД России Сергеем Лавровым о стабилизации ситуации в Алеппо, российская сторона решила в очередной раз обмануть американцев.

Изначально Кремль согласился создать общую экспертную группу по урегулированию конфликта и позволить американской стороне направить гуманитарную помощь пострадавшим мирным жителям, однако через несколько дней появилось иное соглашение, заключённое уже между Россией и Турцией. Согласно достигнутым договорённостям, эти две страны выступили гарантами перемирия в Алеппо. Так, мирным жителям и бойцам умеренной оппозиции была предоставлена возможность уйти в соседнюю провинцию — Идлиб.

Что это означает? Турецкий президент Реджеп Эрдоган обменял сирийскую оппозицию, которой его страна долгое время помогала оружием и припасами, на поддержку русских по вытеснению курдских солдат из северной территории Сирии, которую они частично контролируют.

В Анкаре поняли, что план по воссозданию Османской империи пока воплотить в жизнь невозможно и переключились на куда более важную проблему – курдский вопрос. Территория, которую ныне контролируют курды в Сирии, граничит с юго-восточными землями Турции, где проживает наибольшее число представителей курдского меньшинства на Ближнем Востоке. А это означает, что курды, заняв сирийские земли, могут попытаться продвинуться и дальше, в сторону Турции, с намерением создать отдельное государство.

В настоящее время турецкие войска штурмуют сирийский город Эль-Баб, что позволит разделить курдские силы. Русские закрыли на это глаза, обменяв Алеппо на своего союзника — курдов.

Провинцию Идлиб, которую контролирует Анкара, и куда стекаются бойцы умеренной сирийской оппозиции, турки также скоро отдадут русским, взамен на полное уничтожение на севере Сирии курдского анклава.

Ныне Эрдоган умело создаёт образ врага в Турции. Главный противник, как объясняют подконтрольные турецкому президенту СМИ, — «Рабочая партия Курдистана» (террористическая организация), сосредоточенная на севере Сирии. Против неё турецкие войска якобы и ведут войну на сирийской территории. Туркам приводятся доказательства в виде терактов в городе Кайсери. Ведь после акта насилия, произошедшего в этом населённом пункте, Эрдоган сразу сказал, что «стиль и цели атак четко показывают, что сепаратистская террористическая организация хочет заставить Турцию допустить ошибку, чтобы страна направила свою силу и энергию на что-то другое. Мы знаем, что эти теракты не являются независимыми от событий в нашем регионе, особенно в Ираке и в Сирии».

В общем, турецкому президенту необходимо уничтожить курдов на севере Сирии; для этого он готов пойти на сделку с Путиным, отдав ему и Алеппо, и Идлиб вместе с мирным сирийским населением и представителями умеренной оппозиции.

Пальмира в подарок

Русские не потеряли Пальмиру, они её отдали боевикам из ИГИЛ. С начала военной операции в Сирии российские ВВС боролись не с террористами, а с умеренной оппозицией. Все массовые атаки на сирийские города, где якобы находились представители Исламского государства, заканчивались ничем. Подобные операции уносили жизни мирного населения, а боевикам удавалось вовремя скрыться, взяв с собой вооружение.

После завоевания русскими Пальмиры бойцы ИГИЛ находились вблизи города: была проведена так называемая разделительная черта, но перестрелок между «противниками» не было. Ведь, как уже было сказано, в Кремле знали, кто готовил боевиков из ИГИЛ и для каких целей. Как указывал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро: «Русские, которые утверждают, что борются против терроризма, на самом деле оставляют пространство для боевиков ИГ, которые сейчас захватывают Пальмиру».

Однако возникает вопрос: зачем же отдавать захваченные земли?

Всё предельно прозрачно. Владимир Путин желает скоординировать нападение на «столицу» ИГИЛ – сирийский город Ракка с будущей Администрацией президента США, создав при этом совместную коалицию.

Пальмира находится недалеко от так называемой столицы боевиков. В Белокаменной выжидают подходящего момента – захвата американскими войсками иракской цитадели террористов, города Мосула, и начала выдвижения сил объединённой коалиции во главе с США в сторону Ракки.

Сейчас же Путин обвиняет международную коалицию по борьбе с ИГИЛ в потере Пальмиры, мол, если бы действовали сообща с русскими войсками, то и город удалось бы удержать. Всё это заготовки под президента Дональда Трампа, которого уже даже сирийский диктатор Башар Асад считает своим будущим союзником в борьбе против «международного терроризма».

Так, в интервью российскому телеканалу «Россия 24» Асад заявил, что «на протяжении предвыборной кампании Трампа его заявления по вопросам борьбы с терроризмом и невмешательства в дела других стран с целью свержения правительств были чёткими и ясными. Это, конечно, хорошо. Однако всё зависит от воли Трампа продолжить движение в этом направлении. И насколько он сможет это сделать. Всем известно, насколько сильны в США лобби, — сказал Асад, добавив, что если Трамп сможет преодолеть все эти препятствия и реально действовать против терроризма «он станет нашим естественным союзником. И вашим (Кремля) тоже. Именно к этому мы с вами постоянно призываем».

Пародия на План Маршалла

Ныне российское руководство пытается решить вопрос: а кто же всё-таки будет платить за восстановление сирийского государства. Понятно, что у России денег нет. Именно поэтому, когда министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем пообещал Москве, что российские предприятия получат приоритет при распределении контрактов на воссоздание инфраструктурных объектов страны, хозяин Кремля отказался от этого предложения, подчеркнув, что необходимо создать что-то подобное Плану Маршалла, объединив усилия ЕС, Китая, США и региональных держав.

Любопытно, что на подобную идею сразу откликнулся избранный президент США Дональд Трамп. Выступая перед сторонниками в городе Херши (штат Пенсильвания), будущий американский президент пожаловался, что ему грустно оттого, что происходит в Сирии. «Мы должны помочь сирийскому народу», — заявил политик.

Действительно, Дональд Трамп знает, как помочь Сирии: заставить страны Персидского залива заплатить за восстановление страны. «Я заставлю их предоставить нам средства, и мы создадим или поспособствуем созданию зон безопасности в Сирии», — сказал избранный президент США.

Возникает сразу несколько вопросов: во-первых, кто именно будет платить за воссоздание инфраструктуры Сирии, во-вторых, что такое «зоны безопасности» и кто их будет контролировать, в-третьих, новая американская администрация хочет поспособствовать в создании этих зон кому, Путину, властям Ирана?

Между тем, как известно, План Маршалла, который позволил восстановить разрушенную послевоенную Западную Европу, был тесно связан с доктриной 33-го президента США Гарри Трумэна. Так, именно он сформулировал политику «сдерживания» в отношении СССР, ограничив распространение идеи социализма и влияние Советского Союза на другие страны.

Видимо, если новый План Трампа воплотят в жизнь, то в дальнейшем будет объявлена доктрина Путина, которая нивелирует все достижения предыдущих американских Администраций, усилит антиамериканские настроения и перераспределит силы в регионе. При таком сценарии Соединённые Штаты будут изолированы от процессов на Ближнем Востоке.

Однако для того чтобы удержать режим Асада, Путину нужны не только США, но и Европа. Хозяин Кремля понимает, что европейцы выступят против того, чтобы сирийский диктатор оставался в президентском кресле. Именно поэтому российский президент будет и дальше продвигать идею «переходного периода», цель которой имитировать передачу власти от Асада представителю оппозиции. Однако оппозиционеры будут подобраны совместно: Асадом, Путиным и иранскими властями. Так, нужен европейский лидер, который поддержит московский проект.

Для этих целей Кремль готовит будущего французского президента Франсуа Фийона – давнего друга Путина. Именно Франция, как и раньше, будет продолжать играть активную роль в разрешении сирийского кризиса, однако контроль над действиями Парижа будет осуществляться из Москвы. Во всяком случае, в первый год пребывания Фийона в Елисейском дворце.

А пока что российская Госдума приняла закон, позволяющий заключать краткосрочные контракты для службы в рядах вооружённых сил. Это позволит создать высокомобильные подразделения, которые смогут решать точечные тактические задачи, например, охранять захваченные участки. Ротация таких контрактников будет проходить довольно быстро, что позволит больше внимания уделить тренировке бойцам армии Асада и боевиков из ИГИЛ.

Иранская угроза

Рано или поздно вся эта игра в ИГИЛ подойдёт к концу, однако ситуация в регионе не стабилизируется, а, напротив, ухудшится, так как главенствовать в регионе будет не Россия или США, а Иран.

В течение последующих трёх-пяти лет Иран сможет восстановить экономику, подорванную вследствие санкций Штатов и ЕС. За этот короткий период у иранских властей может получиться закрепить созданную ими ранее ось: от Тегерана до Бейрута. Кроме того, если Ирану удастся упрочить свои позиции на Ближнем Востоке, под угрозой окажется Израиль.

Пять с лишним лет боевики из ливанской террористической организации «Хезболла» (структуры, которая финансируется иранскими властями) участвуют в наземных операциях на сирийской территории. Ныне наёмники занимают позиции вблизи Голанских высот, на границе с Израилем.

Следует понять, что существует большая разница между террористами «Хезболлы», которые ещё три года назад устраивали точечные атаки против израильской армии, и теми боевиками, которые прошли обкатку настоящей войной. Кроме того, наёмники получили оружие от России – иранского союзника.

Так, обозреватель газеты «The Washington Times» Тодд Вуд пишет, что «Хезболла сегодня является, фактически, составной частью пехотной армии Ирана, которая удерживает на плаву режим Асада с помощью Российской Федерации. Эта террористическая группировка приобрела опыт ведения боевых крупномасштабных действий, а также современной мобильной войны».

Также не следует забывать и о боевиках из палестинского исламистского движения «ХАМАС», которые также аффилированы с иранскими властями.

Если США не прекратит передачу замороженных миллиардных средств Ирану и не восстановит санкции против этого государства, а Россия не перестанет предоставлять военную помощь Тегерану, мы получим очередной Рейх, но уже на Ближнем Востоке.

Впрочем, российское руководство упускает один очень важный нюанс: избранный президент США Дональд Трамп выступает в поддержку Израиля и настроен антиирански. Другими словами, если Москва хочет сблизиться с Вашингтоном, ей необходимо будет выступить против Ирана. А это чревато поражением. Если Администрация Белого дома будет мыслить стратегически, она поможет свершиться конфликту между двумя региональными державами.

Александр Демченко, специально для Гуляй Поле