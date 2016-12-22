Путин лично курировал вмешательство в выборы президента США

Представители разведки Соединенных Штатов теперь с «высоким уровнем убежденности» верят в то, что президент России Владимир Путин лично был вовлечен в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в США. Об этом NBC News рассказали сами высокопоставленные сотрудники разведки.

Два высших должностных лица с непосредственным доступом к информации рассказали со ссылкой на новые разведданные, что Путин лично управлял утечкой информации о демократах, полученной в результате взломов. Эти разведданные поступили от дипломатических источников и шпионов, работающих на союзников США.

Цели Путина были многогранны. То, что началось как «вендетта» против Хиллари Клинтон, переросло в стремление показать коррумпированность американских политиков и «отделить ключевых американских союзников, создав впечатление, что другие страны не могут полагаться на США как на надежного мирового лидера».

В конечном итоге, по оценке ЦРУ, российское правительство желало избрания Дональда Трампа. ФБР и другие национальные агентства не полностью подтверждают эту точку зрения. Но немногие чиновники оспорили бы тот факт, что российская операция была нацелена на нанесение вреда Клинтон с помощью «сливов» информации о переписке демократов.

Последние данные разведки показывают, что участие Путина простирается гораздо дальше, чем предполагалось ранее. Спецслужбы США заявляли, что только с разрешения высокопоставленных российских чиновников могла быть взломана почта демократов. Однако сейчас у США есть информация, связывающая с операцией уже самого Путина. Использование термина «высокий уровень убежденности» означает, что эти данные практически неопровержимы.

Как часть плана на случай непредвиденных ситуаций для потенциального возмездия американские спецслужбы усилили исследования личной финансовой империи Путина. По оценкам США, он контролирует активы стоимостью примерно 85 млрд долларов.

Однако один из бывших сотрудников ЦРУ, который работал на российском направлении, сказал NBC News, что россияне уже знакомы с заявлениями о методах получения богатства Путиным. И потому неясно, как США смогут их смутить.