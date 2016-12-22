Мясное прикрытие

Как пишут участники событий, россияне первыми и очень правильно оценили ситуацию. Сам выступ, в котором находилась Пальмира, соединялся с основными силами всего одной дорогой. Так вот, самые решительные действия боевики развили западнее Пальмиры, в тылу ее группировки, перерезая эту самую дорогу ударами с севера и юга. Российские военные грамотно оценили оперативную ситуацию и поняли, что боевики действуют на окружение гарнизона. Они прекрасно представляли, что большая часть боеспособных войск находится у Алеппо и ждать помощи придется долго. Это значит – бои в котле, а там – дружба народов может быстро кончится и станет грустно. Короче говоря, русские бросили все и драпанули первыми. Причем, они даже не озаботились уничтожением своей техники и оружия. И что самое интересное, они доверили свои жизни японским джипам Тойота, но не бронированному Выстрелу, от которого избавились при первом осложнении ситуации.

Сирийцы должны сделать вывод о качестве своего союзника, ибо на тот момент они еще не поняли, что остались одни. Когда это обнаружилось, асадовские бойцы из дивизии «Тигры» показали, что полосатые кошки тоже умеют быстро бегать, когда налегке.

Короче говоря, боевикам досталась не просто военная база, но просто сплошной арсенал. Оружия и остальных припасов там оказалось столько, что при правильно построенных оборонительных действиях, можно было спокойно воевать даже в окружении. Перерезанная боевиками дорога ничего не решала, всего было завезено с избытком и на куда большую численность войск. Но русские не желают воевать в обороне. Им там просто нечего защищать. Они хотят наступать. Если не получается – драпают мгновенно.

Но самое интересное, на наш взгляд, показали кадры захваченной больницы. Оператор переходил из одного помещения в другое и везде была одна и та же картина. Коробки и ящики с патронами, ручные и автоматические гранатометы и так далее и тому подобное. Тонны. Еще раз – все это находилось в больнице. То есть, они сделали склад боеприпасов прямо в лечебном учреждении. Это так по-русски! Если противник узнает, где это лежит и ударит, то гарантирована масса жертв, из чего можно сделать неплохой пиар, мол – нелюди, стреляют по больницам и там – гибнут люди. Это – уже просто русский почерк.

Это же они делают и в Украине. Сегодня попалась запись речи предателя Ходаковского, который прямо обвинил своих подельников в том, что они устраивают свои огневые артиллерийские позиции рядом со школами, больницами и садиками. Жаль, что он не продолжил и не рассказал, что именно складировано в этих детских садиках. Вот в Пальмире это стало очевидно. Почерк один и тот же – московский. В современной истории никто не вел войн подлее России. Это надо понимать всем, кто имеет с нею дело.

И в завершении, вернемся к Эль Мюриду. Он утверждает, что боевики не просто захватили Пальмиру, но двинулись дальше, в западном направлении. Он справедливо замечает, что никто не стал устраивать концертов посреди Пальмиры и вытворять прочие пиар акции. С другой стороны, может у ИГИЛ нет своего Ролдугина?

Но вся эта операция с бегством россиян от первых выстрелов уж больно смахивает на то, что ИГИЛ кому-то заплатил за те 30 танков, которые перешли к ним, и далее по списку. Это ведь тоже так по-русски. Причем, спецназовские бегуны, которые теперь получат еще одну медаль за освобождение Пальмиры, теперь уже от себя, могли и не знать об удачной коммерческой сделке. Догадываться могли, а знать наверняка – вряд ли. Они там не в доле. Это – совсем другие деньги и в тех раскладах им не место. Они просто обеспечивают мясное прикрытие подобным делам. Причем, мясо для этого- не только чужое, но и собственное.