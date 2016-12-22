За что каяться России? За многое

В декабре 1916 года, ровно 100 лет тому назад, режим будущего великомученика, царя Николая II, зверски жестоко подавил восстание в Семиречье, направленное против деспотии империи. Из восставших киргизов и казахов 374 человека было повешено, 578 — отправлены на каторгу, огромное количество участников, более 300 тысяч,- бежало в Китай, спасаясь от репрессий.

Самый православный народ мира, всерьез считающий, что только у него Христос «истинный и верный», — искренне удивляется, а затем почти негодует, когда ему предлагают ПОКАЯТЬСЯ. «За что???, — округлив глаза, восклицают его представители. — Как это возможно?Это — не для нас!»

Для верующего, да даже и для совестливого человека,- приведенного факта вполне достаточно для покаяния за содеянное. Но, это только верхушка айсберга, какая-то сотая часть! А вот, на вскидку, еще :

— массовые истребления башкир (более подробно здесь ), черкесов (адыгов)

(уничтожено 90% населения, здесь ), чеченцев (в 2- последних войнах погибло около 70 тысяч мирных жителей), тех же казахов , киргизов , сирийцев…;

— массовые депортации крымских татар, молдаван, чеченцев,

осетин, ингушей (подробнее здесь);

— пренебрежение нормами международного права, беспардонное вмешательство в чужие дела и, как следствие,-

захват и аннексии чужих территорий с присоединением их к себе

или созданием марионеточных квазигосударств (Приднестровье,

Абхазия, ЛНР, ДНР) через убийства людей, измывательства, грабеж захваченных территорий (здесь );

— за ГУЛАГ, где представители этого народа были основной карательной, удушающей и охраняющей силой;

— за 1000000 изнасилованных бойцами КА австрийских и немецких девушек и женщин, здесь;

— одобрение лжи государства, активная и пассивная поддержка ненависти и ксенофобии, культивирование хамства и высокомерия, желание унижать всех непохожих на себя ;

— за маниакальное желание замечать в чужом глазу соринку и не видеть бревно в своем, за подглядывание в замочную скважину, за искажение понятий добра и зла …

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Естественно, подавляющая часть не желающих каяться или к ним примкнувших, заявят, что это не народ виноват, что все это-цари, комиссары, Сталин и т.п. (как будто эти перечисленные — пришельцы из космоса, а не плоть от плоти — выразители их менталитета!) Наиболее отмороженные будут доказывать, что все делалось правильно: для «могущества страны».

Еще в 90-е годы совестливые и разумные люди России подчеркивали важность и необходимость общего покаяния соотечественников для оздоровления и будущего развития страны, но этот робкий «глас вопиющего в пустыне» — очень быстро растаял в угаре имперского хамства и вечных обид «православного народа». Сегодня ни церковные иерархи РПЦ, ни интеллигенция, ни , тем более, рядовые граждане совершенно не готовы даже обсуждать этот вопрос. Нет у них мужества и разума зрелого народа, такого, как, например, немцы. Все немцы, осуждая фашизм, виновато качают головами, говоря » Das is Dunklelseite unser Geschiсhte!» (это — темная страница нашей истории) А православный народ РФ — часто открыто поддерживает палачей, извергов и даже готов называть их святыми. Какое тут покаяние, если народ этот — еще подросток!