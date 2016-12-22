Это урок для украинской пророссийской оппозиции.

Главный редактор сайта «Петр и Мазепа» Александр Нойнец отметил, что в случае захвата украинских городов российскими войсками оккупанты будут стрелять, не разбираясь в политических предпочтениях местных жителей.

Нойнец: А потом в Париже в рамках солидарности с вашей потерей некоторых органов сэкономят немного электричества.

«Я уверен, что сегодня в Алеппо среди сотен безжалостно убитых сирийцев было немало инертных, антивоенных, простых, никак не склонных к сопротивлению Асаду людей. Уверен, что среди убитых были даже сторонники сильной руки Асада», – отметил он.

Журналист подчеркнул, что даже сторонники политика Виктора Медведчука не смогут чувствовать себя в безопасности в зоне военных действий.

«Я надеюсь, что сегодняшний день будет поучительным для нашей украинской пророссийской оппозиции. Если люди, которых вы ненавидите, ослабнут и упадут, и в ваш Мариуполь, Запорожье, Николаев или Одессу войдут долгожданные вами российские войска, то последнее, что вы скажете буряту перед тем, как он отрежет вам голову, будет: «Я же из «Украинского выбора»! Медведчук – слыхали?» А потом в Париже на один вечер в рамках солидарности с вашей потерей некоторых органов сэкономят немного электричества», – подытожил он.

13 декабря правительственные сирийские войска взяли под контроль крупнейший город Сирии – Алеппо, который с 2012 года частично контролировался вооруженной оппозицией. Оппозиция согласилась с планом прекращения огня, чтобы выйти по условленным коридорам в западном направлении.Российские и сирийские самолеты регулярно бомбили подконтрольные оппозиции восточные районы. 7 декабря в Кремле заявили, что вести переговоры о перемирии в восточном Алеппо не с кем, поскольку там остались одни террористы.

Как заявил 13 декабря официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, представители сирийских проправительственных сил в ходе вчерашнего наступления врывались в дома мирных жителей Алеппо и убивали их, включая женщин и детей. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что кадры, на которых изображены жертвы боевых действий в Алеппо, являются постановочными. В Париже в знак солидарности с Алеппо на один вечер отключили подсветку Эйфелевой башни.