Кормят с лопаты, хоронят экскаватором

Городские власти российского областного центра Кемерова пытаются замять скандал, возникший вокруг Муниципального предприятия «Спецбюро». Он разразился после того, как в социальную сеть «ВКонтакте» просочилось видео под названием «Антикризисные похороны». На нем очевидец запечатлел, как на городском кладбище хоронят за государственный счет людей, родственники которых не нашли денег на оплату ритуальных услуг либо и вовсе не забрали тела из моргов, передает местное информагентство FlashSiberia.

Такие «бюджетные» похороны производят достаточно нехитрым, но крайне варварским способом: сначала с помощью экскаватора в земле копают длинную траншею, которая и должна стать для всех покойных общей могилой. Затем на тракторе с прицепом привозят гробы с телами, которые просто сбрасывают из кузова в яму как мусор. При этом с них, как минимум, слетают крышки, вываливаются трупы, а иногда раскалываются и сами деревянные изделия. Затем траншею закапывает и утрамбовывает тот же экскаватор.

Интересно, что автор видео через несколько дней удалил его из социальной сети «ВКонтакте» — видимо, он подвергся запугиванию со стороны работников предприятия ритуальных услуг. Однако нам удалось сохранить копию ролика.



По мнению самих жителей Кемерово, внедрению столь шокирующих «антикризисных» технологий способствовал недостаток средств в городском бюджете. Из-за него МП «Спецбюро» было вынуждено с 1 декабря сократить несколько десятков могильщиков, которые ранее хоронили представителей бедных слоев населения относительно достойно. Теперь с их работой справляются всего двое специалистов — тракторист и машинист экскаватора.