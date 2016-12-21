Крымскотатарских депутатов предложено топить в Черном море

Депутатов, которые предложили и поддержали решение установить при въезде в села Мирное (Сарайлы-Кият) и Белоглинка (Аташ-Кият) Симферопольского района таблички с историческими названиями, призвали утопить в Черном море.

Идея родилась в ходе публичной дискуссии в соцсети Facebook между крымскими общественниками Натальей Крыжко, которая является членом партии «Единая Россия», экс-кандидатом в депутаты Госдумы от «Партии роста» Александром Талиповым и экс-зампредседателя общественной организации «Таврический союз» Лилией Диденко.

Дискуссия развилась под постом, в котором Крыжко призвала Диденко не допустить «страшной ошибки» установления при въезде в село указателя с крымскотатарским названием села.

Авторы комментариев увидели в предложении переименования (так они назвали всего лишь установку указателя) руку Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенного в России решением суда от 26.04.2016).

«Я думаю, что в любом случае родина этой идеи именно за Перекопом… просто у нас же, кроме украинского гамбита, теперь еще и меджлисовский вырисовывается во всей красе…» – заявила Диденко.

При этом Крыжко изначально сообщила, что инициатором так называемого переименования является депутат Мирновского сельского совета Снавер Халилов.

В свою очередь общественник Талипов предложил отправить «этого депутата туда же», а Крыжко даже предложила заказать целый эшелон для таких депутатов как Халилов, ведь он «к сожалению, не один такой».

Хотя потом член партии «Единая Россия» предложила более кардинальные меры борьбы с инакомыслящими: «Тогда баржу, и в самом глубоком месте Черного моря… и их помнили только в лицо».

Как сообщал Avdet, группа крымских татар, проживающих в селах Белоглинка и Мирное Симферопольского района обратились в сельский совет с просьбой установить при въезде в села таблички с историческими названиями – Аташ-Кият и Сарайлы-Кият. Свое обращение жители сельского поселения передали в Мирновский сельский совет, в состав которого входят села. В свою очередь сельский совет принял решение удовлетворить это обращение. Данное решение было принято еще 17 октября, но общественную огласку оно получило только на днях.

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