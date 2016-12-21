Россия пытается представить Украину «источником террористической угрозы»

Руководитель Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников считает, что из Украины исходит террористическая угроза для России. Об этом сообщает российское государственное информагентство РИА Новости.

Бортников пояснил свое мнение тем, что Киев якобы «активизировал диверсионную деятельность в Крыму» (полуостров был незаконно аннексирован Россией в 2014 году и де-юре является территорией Украины).

«Украинские госорганы и радикалы в последнее время перешли к активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму», — заявил глава российской спецслужбы.

Выступая на заседании антитеррористического комитета, Бортников напомнил о задержании в аннексированном Крыму двух «диверсионных групп».

Напомним, в августе ФСБ заявила о задержании нескольких человек, якобы готовивших теракты в Крыму. Ими, в частности, оказались прораб из Евпатории Андрей Захтей, водитель автобуса АТП Запорожской АЭС Евгений Панов, которые позже обвинили ФСБ в пытках. Также известны имена известны имена еще двух арестованных — крымчанина Редвана Сулейманова и харьковского дальнобойщика Владимира Присича.

Власти Украины назвали произошедшее провокацией российских спецслужб.

10 ноября ФСБ РФ заявило о задержании членов «диверсионной группы» в Севастополе. Двое из трех задержанных — Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов — эксперты аналитического центра «Номос», который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий задержанный — капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

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