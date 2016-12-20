Россия пожнёт бурю

В прямом эфире был убит посол России в Турции Андрей Карлов, и это шокировало весь цивилизованный мир. С одной стороны, это – очередной теракт и очередная жертва терроризма, с другой – дерзкое преступление совершено против посла, издревле считающегося неприкосновенной персоной. Соболезнования российскому руководству пришли из разных стран и разных континентов, теплые слова высказали как друзья, так и противники России.

На этом фоне в число «неблагонадежных стран» попали Беларусь и Украина. Если в отношении официального Минска в Кремле скупо пояснили, что соболезнования были направлены, то с Украиной, как обычно, всё намного сложнее. Российские СМИ проявили особую бдительность и отдельными сообщениями отметили, что слов с осуждением убийства российского посла не было от президента и официальных лиц Украины. А то, что написал глава МИД Украины, сделано «не так» и «не от чистого сердца». Некоторые российские журналисты не поленились и попробовали «проанализировать» реакцию украинского сегмента соцсетей на это трагическое событие. Естественно, собрали публикации самых одиозных украинских деятелей, типа депутата Верховной Рады Владимира Парасюка и его единомышленницы Ирины Фарион, которые публично героизировали убийцу.

Естественно, в картинке, показанной российскому зрителю, эти старые герои, которыми РосТВ пугает русских детей в школах, стали воплощением всей Украины. Мол, смотрите, как они радуются смерти российского дипломата. Оправдывать такие преступления также пошло и неприлично, как оправдывать вторжение в другие страны и воровство чужих территорий. И первое, и второе – нарушение международного права, преступление против людей, против страны и против заповедей любой религии. Нельзя убивать послов и нельзя вторгаться в другие страны, убивать там военных и мирных жителей, аннексировать чужие территории и воровать чужое имущество. Однако, складывается впечатление, что россиянам приятно представлять украинцев в виде кровожадных монстров. Видимо, тем самым можно оправдать свои собственные преступления против соседей. Ведь так сладко звучит «крымнаш», «донбассисконнорусскаяземля»!..

Только не надо, дорогие «российские братья», делать вид, что первое (отсутствие в соцсетях у украинцев ощущения большого горя из-за трагического убийства) не связано со вторым. Можно сделать у себя в голове «монтаж» и возмущаться реакцией в Украине, но в жизни все взаимосвязано. Вы посеяли ветер, теперь – пожинаете бурю. Странно удивляться черствости украинцев и при этом абсолютно нормально воспринимать размышление на тему, как лучше уничтожить украинских защитников и украинское государство в целом, потому что там есть «нужные для РФ активы». При том, что такие размышления публично озвучивает не городской сумасшедший, а «ведущий эксперт» МГИМО, того самого высшего учебного заведения, где учился убитый в Турции Андрей Карлов.

Россиян не удивляет, что русский террорист Гиркин публично призывает к уничтожения украинской нации, и это не вызывает никакого отторжение в российском обществе. Этот «герой» лично отдавал приказы на убийство граждан Украины и хвастается военно-полевыми судами, которые внедрил его воспалённый мозг. И это – примеры последних дней. А что было сказано и сделано за три последних года?.. Россиян уже, как собак Павлова, научили радоваться всем бедам и неудачам Украины. И ликование по поводу смерти украинских солдат на Донбассе – тому очередное подтверждение. Обвиняя кого-то в «бесноватости», может, лучше взглянуть на себя в зеркало – да потише кричать «крымнаш»?

Напомню, РФ прочно встала на колею агрессивной внешней политики еще в 2008-м году, атаковав Грузию. Аннексия Крыма и война с Украиной на Донбассе продолжили этот печальный путь ненависти, по которому идет ваше государство. А сирийская кампания – лишь одна из «остановок», на которой погиб посол Карлов. …И лишь от вас, россияне, зависит – свернете ли вы с этой скользкой дорожки.

РОМАН ЦИМБАЛЮК, УНИАН