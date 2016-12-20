«Гуляй Поле»

Россия готовит ракетно-бомбовые удары по Украине

20.12.2016

Россия готовит ракетно-бомбовые удары по Украине

В соцсетях с гневом обсуждают заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО (университет МИД России) Михаила Александрова об авиаударах России по силам АТО в случае нарушения перемирия украинскими войсками.

Видеозаписью с его заявлением поделились на странице волонтерского центра «Миротворец».

«Как только они (силы АТО, – ред.) нарушат перемирие, должно начаться масштабное наступление войск Донбасса, поддержанное нашей (России, — ред.) авиацией и дальнобойными системами, то есть ракетными системами, крылатыми ракетами, ракетами «Искандер». Фактически сирийский вариант, когда будет уничтожена основная инфраструктура военная Украины, системы ПВО…», — заявил Александров.

Как сообщал «Апостроф», в силах АТО рассказали о том, что в результате боев в районе Светлодарской дуги украинские военные отбили у боевиков новую территорию. В настоящее время боевики наращивают силы и ведут перегруппировку.

Апостроф

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