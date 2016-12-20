Кремль тратит только на зарплаты «ополченцев» 24 млн долларов, — Павел Губарев

Россия ежемесячно тратит только на зарплаты местному населению, состоящему в «ополчении» «Л-ДНР», 24 млн долларов: по 600 долларов на 40 тыс человек.

Об этом рассказал бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев, пишет Всеволод Непогодин в статье «Полчаса на Ильинке. Всеволод Непогодин о личности Губарева».

«А знаешь, сколько они (Кремль — ред) тратят на войну в Донбассе? Умножь 40 тысяч ополченцев на 600 долларов в месяц. 24 миллиона долларов в месяц — это только фонд оплаты труда ополчения. И это без расходов на оружие и боеприпасы…», — сообщил Губарев.

Кроме того, бывший «народный губернатор» пожаловался на отсутствие должного количества гуманитарной помощи из России. «Плохо, практически ничего не поступает. Жалкие копейки капают на счёт. Сдулась Россия, потому что у самих кризис и проблем невпроворот», — сказал он.

При этом Губарев признался, что работает с Вячеславом Сурковым — его он назвал «сложным человеком», который собирается вернуть Губарева в Украину после реализации российского сценария по расколу страны. «Я у него в шорт-листе из пяти человек на трон в Киеве после проведения федерализации», — объяснил Губарев.

Также в разговоре Павел Губарев рассказал о своем становлении в качестве пророссийского деятеля. Например, подтвердил, что в молодости состоял в фашистском движении Александра Баркашова «Русское национальное единство» (эмблемой организации является свастика, которую члены РНЕ называют «коловратом». Баркашов называет себя национал-социалистом, а Гитлера человеком, который «вдохнул жизнь в нацию, поднял её»). И фотография в интернете с присутствием Губарева на военизированных сборах РНЕ – настоящая: «(фотка — авт) настоящая. Кроме РНЕ в Донецке больше не было пророссийских организаций – куда мне было податься?».

А лидером Антимайдана в Донецке Губарев, по его словам, стал после того, как зимой, когда начались волнения в Киеве, «собрались все донецкие активисты и принялись спорить что делать». «Один мужик стал громче всех выступать и нести чушь. Я не стал слушать, а при всех как дал ему в рыло. Меня сразу же зауважали и признали вожаком, но я при этом руку сломал», — рассказал Губарев.

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