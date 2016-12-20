«Гуляй Поле»

Рамзан Кадыров создал частную армию

20.12.2016

Рамзан Кадыров создал частную армию

Путин думает, что Кадыров старается для него.

Теги: , , ,

Предыдущая публикация Кремль тратит только на зарплаты "ополченцев" 24 млн долларов, - Павел Губарев Следующая публикация Россия готовит ракетно-бомбовые удары по Украине
Поделиться:
Оставить комментарий

Пожалуйста представьтесь

 Нужно ввести имя

Пожалуйста укажите Ваше сообщение
Изображение-шифр
*

«Гуляй Поле»

«Гуляй Поле»
© 2016 Все права защищены

 