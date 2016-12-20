Рамзан Кадыров создал частную армию

Частные военные компании пытаются легализовать в России не первый год. В декабре 2015 года депутат Госдумы Геннадий Носовко повторно внес на рассмотрение законопроект «О частной военно-охранной деятельности». За год до этого его проект закона «О частных военных компаниях» раскритиковали специалисты из Минобороны, МВД и ФСБ — многие его положения противоречили российскому законодательству. По задумке автора инициативы, частные российские армии могли бы защищать экономические интересы страны, например, в Арктике и на Ближнем Востоке, принимать участие в миротворческих операциях, защищать граждан и их имущество за рубежом.«Принятие указанного законопроекта позволит установить правовую основу для осуществления частной военно-охранной деятельности, гарантии ее законности, эффективно защищать интересы личности, общества и государства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — указано в документе.

Однако до сих пор в России действует монополия на применение силы. Защищать отечество и правопорядок могут только официальные военные и силовые органы.

Первые в мировой практике частные армии появились в 60-70 годах. Они, как правило, действуют на территории иностранного государства. Занимаются охраной стратегических объектов или участвуют в локальных войнах, защищая различные политические или коммерческие, а иногда и государственные интересы.

Самая нашумевшая частная армия — Blackwater, переименованная в 2009 году в Xe Services LLC, а год спустя в Academi. Широкую известность компания получила во время войны в Ираке после убийств мирного населения, контрабанды оружия и т.д. Однако армия до сих пор успешно функционирует, часто получая государственные заказы.

Официальный призыв в армию РФ в Чечне не проводился 20 лет. Первые новобранцы пришли в военкоматы лишь осенью 2014 года. Ограниченное количество призывников проходили службу в подразделениях внутренних войск МВД. Так же служить чеченцам можно по контракту.

Данные о числе силовиков в Чечне — военных Минобороны, служащих МВД, ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры — разнятся. Примерная численность около 80 тысяч человек. Кадыров в 2014 году заявлял в эфире программы «Неделя» на «Рен ТВ», что готов, в случае соответствующего приказа, отправить 74 тысячи жителей Чечни на Украину, чтобы они там навели порядок. Сам же он признался, что «Чечня является одним из субъектов РФ и в соответствии с Конституцией РФ не имеет вооруженных сил», — заверил Кадыров.

И не смотря на это о кадыровских войсках говорится регулярно и в местной прессе и даже федеральной. Именуются они по разному. Элитное спецподразделение Чечни — специальный отряд быстрого реагирования «Терек» был основан 1 августа 2013 года по личному указанию Рамзана Кадырова. Возглавляет бойцов лично советник Рамзана Кадырова по силовым вопросам, бывший специалист «Альфы» Даниил Мартынов. Раньше один из лучших «альфавцев» был личным охранником президента Чечни. Майор Даниил Мартынов прослужил в группе «Альфа» около восьми лет. Был отличником боевой подготовки, награжден двумя медалями. После окончания очередного контракта попросился покинуть службу. А уже через несколько месяцев Мартынов стал помощником главы Чечни по силовому блоку. Так просто из «Альфы» уйти невозможно без серьезной протекции. За Мартынова замолвили слово в «Спецстрое России», но перевели его на Кавказ не на стройку, а готовить «армию КРА».

По закону и многолетней традиции главам Чечни и Ингушетии полагается охрана из спецподразделений ФСБ. Именно с приходом Мартынова в сентябре 2013 года, Кадыров впервые отказался от защиты федеральных силовиков.

В арсенале «Терека» современная военная техника: бронированные автомобили нового поколения «Булат», «Тигр», внедорожники «Патриот», «Тойота», БТРы, «Уралы» и самые современные бронированные «Камазы».

Вопрос создания собственных войск в Госдуме поднял в декабре 2013 года депутат Алексей Журавлев. Именно после этого вспыхнул конфликт с другим депутатом — двоюродным братом и соратником Рамзана Кадырова, бывшим вице-премьером Чечни Адамом Делимхановым. Конфликт перерос в потасовку в ходе которой у Делимханова выпал золотой пистолет.

«Он начал мне угрожать, говорить, что я лезу не в свое дело и «это плохо кончится». После того как я спросил: «Что, Чечня не территория РФ?» − он исподтишка нанес удар по голове кулаком, я начал защищаться. Подбежали мои помощники, его охрана. После этого у Адама Султановича выпал золотой пистолет − не знаю откуда, − и мы решили прекратить все действия», — рассказал Журавлев.

Конфликт замяли на самом высоком уровне и больше вопросов о создании элитных подразделений, подконтрольных Кадырову, не поднимали.Уже позже президент Чечни в очередной раз признался в верности Путину и заявил, что «тысячи молодых и прекрасно подготовленных бойцов готовы уничтожить любого врага, которому придёт в голову посягнуть на мир и стабильность в Чеченской Республике, а также в любом ином месте, если поступит приказ Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина».

Свою боеспособность они доказали в апреле 2015 года на ежегодных соревнованиях подразделений специального назначения в Иордании. Чеченский спецназ, который представлял Россию, занял первое место. «Терек» оказался лучшим среди спецназов 43 стран мира.

База подготовки располагается в селе Центарой. Здесь же тренируются и совсем юные бойцы кадыровской армии наемников «Молодая крепость». Мальчишки школьного возраста изучают военное дело и Коран. Каждому вручается именной знак Кадырова.

Другие силовые структуры, в которых работают «КРАшники» — это батальоны «Север» и «Юг» 46‑й дивизии Внутренних войск МВД. В этих подразделениях служат около 2000 бойцов. Кроме того, в Чечне есть два отдельных полка патрульно‑постовой службы (по 1200–1500 солдат в каждом) и рота охраны комендатур (500–1000 солдат). Есть в Чечне и ОМОН МВД: — не более 350 бойцов.

Самой масштабной показательной акцией боеспособности кадыровской армии стала внезапная проверка боеготовности чеченской полиции на грозненском стадионе Динамо 28 декабря 2014 года. 20 000 человек в обмундировании с полным боекомплектом были собраны в одном месте, готовые «выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего — Президента Российской Федерации В. В. Путина, Министра внутренних дел России В. А. Колокольцева и Главы Чеченской Республики… Р.А. Кадырова по защите интересов Российской Федерации в любой точке мира». «КРАсную армию» Кадыров назвал «боевой пехотой Владимира Путина».

Сбор завершился тогда принятием присяги на верность президенту РФ. Каждый сотрудник правоохранительных органов по всей Чечне подписал соответствующую бумагу. Формально они подчиняются Москве, но воспринимают указания исключительно Кадырова и его окружения.

Чтобы содержать такую армию, нужны огромные деньги. Дотационных федеральных денег не хватило бы на все грандиозные проекты Кадырова. На все вопросы он традиционно ссылался на Аллаха. На самом же деле финансирование идет из «Фонда имени Ахмата Кадырова». Как удалось узнать журналистам «Открытой России», в Чечне имеется специальный налог, который и пополняет фонд. «Дань» платят чеченцы не только в республике, но и по всей России.

Бюджетники перечисляют до 10% своей зарплаты, сотрудники частных фирм — около 30%, Частный бизнес должен отдать минимум половину. Платят все и беспрекословно. Ежемесячный объем пожертвований по приблизительным оценкам экспертов достигает 3-4 миллиардов рублей. За сбор отвечают эти же самые бойцы КРА.

Такие данные приводятся в докладе журналиста Ильи Яшина, которого уже готовы привлечь к уголовной ответственности. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обратился в генпрокуратуру и следственный комитет, так как в документе «содержатся грубая клевета, оскорбления и беспочвенные обвинения в адрес Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова», а сам доклад носит «ярко выраженный провокационно-агрессивный характер, направленный против Кадырова и всего чеченского народа».

Помимо поборов «армия» решает многие внутренние, а если надо и внешние вопросы Чечни. Эти люди уничтожают дома семей террористов. Убирают и запугивают «неугодных» власти людей.

Чеченские силовики — это, в первую очередь, опричники. И, как и опричнина Ивана Грозного, подчиняется конкретным задачам. Если нужно сжечь дома родственников боевиков, дома будут сожжены. Если нужно пытать, будут пытать. Никто не имеет права обидеть или «оговорить» бойца КРА, а если кто-то на подобное решится, то его ждет наказание. Боец КРА всегда прав.

Достаточно вспомнить историю конфликта Кадырова и правозащитников. В декабре 2014 года, когда президент Чечни лично приказал снести дома террористов, которые укрылись в грозненском Доме печати, правозащитник Игорь Каляпин обратился в следственный комитет и генпрокуратуру проверить слова Кадырова. Это вызывало недовольство властей и в Грозном прошел многотысячный митинг против Каляпина. А затем неизвестные подожгли офис Комитета по предотвращению пыток. Этими неизвестными и были бойцы «армии КРА». Они же нападали на офис правозащитников в 2015 году в связи с убийством чеченского бизнесмена Дадаева. Сам Кадыров заявил, что правозащитники «преднамеренно спровоцировали инцидент, имея цель еще раз прославиться в мировой прессе, стать обладателями новых американских грантов».

В марте 2016 года на автобус правозащитников и журналистов напали и сожгли без объяснения причин. А через несколько дней Игоря Каляпина у входа в гостиницу облили зеленкой, забросали яйцами, тортом и мукой.



Неизвестные чеченцы бросили тортом и в Михаила Касьянова после скандала с видео, которое опубликовал Кадыров, где оппозиционер изображен под прицелом снайперской винтовки. «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» — прокомментировал запись глава Чечни, но через несколько дней удалил запись.

Уместно будет вспомнить и о том, что официально следственный комитет России считает заказчиком убийства Бориса Немцова экс-бойца чеченского батальона «Север» Руслана Мухутдинова.

О том, что, например, в Москве чеченцы проживают в московском «Президент Отеле», находящимся напротив Министерства внутренних дел, на постоянной основе. Здесь они официально занимаются охраной высокопоставленных чеченских чиновников. «Преступная Россия» уже писала, как бойцы «армии Кадырова» решают возникающие «хозяйственные споры» или подрабатывают коллекторами под видом правозащитной организации «За справедливость».

До службы в подразделениях чеченского МВД многие из нынешних бойцов были боевиками и вели войну с Россией. Когда Кадырову старшему удалось убедить федеральные власти начать переманивать боевиков, в создаваемую чеченскую армию хлынул целый поток «раскаявшихся террористов».

Многие эксперты с сомнением наблюдают за нарастающей мощью «КРАсной армии». Как долго сможет хранить верность Путину Кадыров, тем более что срок его полномочий формально истек. Против кого будет обращена частная армия Кадырова, если отношения между Москвой и Грозным разладятся.

Да и чеченцы, как один из самых воинственных народов Кавказа, слишком сильно чтят традиции кровной мести.

Криминальная Россия

https://crimerussia.com/gromkie-dela/krasnaya-armiya-kak-kadyrov-prevzoshel-rossiyskie-voyska/