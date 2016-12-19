Австрийские ультраправые стали союзниками «Единой России»

Как сообщают информагентства со ссылкой на текст документа, теперь две партии будут обмениваться информацией по актуальным вопросам, а также по ситуации в России и Австрии, по международным отношениям и законотворческой деятельности. Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на ВВС.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя подписание договора, заявил, что «исторически между Россией и Австрией есть тесные связи, есть общее в истории и широком отношении к соседям».

Как сообщает ТАСС, глава австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе со своей стороны заявил, что его партия не поддерживает продление введенных ЕС санкций против России и считает дружбу с Россией залогом мирного будущего Европы.

Партия свободы считается популистской. Как и другие европейские ультраправые, она выступает за ограничение иммиграции и создание новых рабочих мест. Штрахе и его однопартийцы также называют своими задачами поддержку семей и традиционных гендерных ролей.

Кандидат от Партии свободы Норберт Хофер недавно сумел выйти во второй тур выборов президента, но все же проиграл независимому кандидату Александеру Ван дер Бергу, который раньше был членом партии «зеленых», но в выборах участвовал как независимый кандидат.

Тем не менее неожиданный успех кандидата от Партии свободы в первом туре президентских выборов многими в Австрии рассматривается как важный шаг на пути к успехам на грядущих парламентских выборах.

Это может в очередной раз осложнить отношения Австрии с Евросоюзом. Единственный случай попадания Партии свободы в австрийский парламент в 1999 году уже обернулся для страны общеевропейским бойкотом.

В Европе после Второй мировой войны действует негласный запрет на вступление в коалицию с ультраправыми партиями. Умеренно консервативная Австрийская народная партия, согласившись тогда взять Партию свободы в правящую коалицию, фактически нарушила этот запрет.

Однако некоторые российские партии и политики, напротив, выстраивают с ультраправыми европейскими партиями и политическими силами дружеские отношения.

В частности, в марте 2015 года в Санкт-Петербурге прошел «Международный русский консервативный конгресс», на который съехались многие европейские крайне правые, в том числе национал-демократическая партия Германии, которую на родине считают неонацистской.

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