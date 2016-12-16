Скифское золото спасено от оккупантов

Суд Нидерландов вернул скифское золото Украине.

Она также сообщила, что Украина должна выплатить стоимость хранения артефактов Музеем Аларда Пирсона.Представитель суда также сообщила, что артефакты останутся в Нидерландах в течение периода, отведенного на апелляцию, который составляет три месяца.

По ее словам, суд принял решение на основании соглашения ЮНЕСКО согласно которого если артефакты были законно вывезены из страны, однако сейчас остаются без легального экспортного разрешения в Нидерландах, они должны быть переданы государству, из которого они были вывезены, то есть Украине.

Да, скифы мы… Голландский суд поставил Кремлю юридическую подножку

Окружной суд Амстердама, как и обещал, 14 декабря принял решение по делу о скифском золоте, на которое претендовали Украина и оккупационные власти Крыма. Вердикт в пользу Украины, хотя эпопея формально еще не окончена, что, впрочем, сейчас несущественно.

Напомним: после аннексии Крыма остро встал вопрос принадлежности коллекции скифского золота выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая проводилась в музее Алларда Пирсона в начале февраля 2014 г. В коллекцию входили предметы из пяти украинских музеев — одного киевского и четырех крымских. В коллекции из около двух тысяч экспонатов были церемониальный шлем, драгоценные камни, мечи, панцири, домашняя утварь древних греков и скифов, и т. п. Стоимость этой коллекции оценивается в миллион евро, хотя культурная ценность трудноизмерима и с денежным эквивалентом соотносится довольно слабо. И 5 октября голландский суд начал рассмотрение этого дела.

Накануне, 13 декабря, в России уже с некоторой обреченностью заявляли: если отдадут золото Киеву, то это будет неконструктивно, поскольку, мол, эти артефакты с Украиной ничего общего не имеют. А во-вторых обещали бороться за экспонаты, несмотря на решение суда.

Что ж, в среду нидерландская Фемида решила, что поскольку Крым не является суверенным государством, то не может объявить золото своим культурным наследием. Следовательно, решать судьбу коллекции — отдать Нацмузею истории Украины или крымским музеям — должен уже украинский суд.

Этот дело плотно опекали в украинском правительстве, в частности в Минкульте. Как написала в Facebook директор «Мистецького Арсенала» Олеся Островская, комментируя решение суда, курировала вопрос первый замминистра культуры Светлана Фоменко: «А вы говорите, зачем Минкульт? Вот, например, для этого. Я поехала на первые переговоры по скифскому золоту в мае 2014 г., процесс длился почти три года, и вот теперь положительное решение в огромной степени благодаря нечеловеческой активности Светланы Фоменко, первого замминистра культуры».

Крымский антагонист министра культуры Украины Вера Новосельская и гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявили, что подадут апелляцию, для чего вызвали на полуостров своего голландского правозащитника. Выше мы писали, что это несущественно. Несущественно в первую очередь по той причине, что у голландского суда уже есть юридическое тавро на скифских амбициях «властей» полуострова. Значимость их апелляции для судебного процесса будет не больше, чем если бы они пришли в суд с листовками, содранными со столбов на улицах «Помогите найти скифское золото». Тем более что даже на политическом уровне Крым, имевший в Украине конституционно закрепленный статус автономной республики, в России даже не является субъектом РФ. Так на каких основаниях он может что-либо оспаривать?

Впрочем, оккупационные власти упорно пытаются сохранить оптимистичный настрой. Ведь это же Нидерланды, там якобы зарубили Соглашение об ассоциации с Украиной, а кроме того, очень сильно ощущается кремлевское присутствие. В среде местных евроскептиков, естественно.

Однако на самом деле постановление суда Амстердама знаковое по нескольким причинам. Во-первых, решение принято в пользу Украины на фоне, скажем так, далеко не наилучших отношений между двумя странами. По крайней мере, в публичной и информационной плоскости. Снова на слуху у всех пресловутая ассоциация между ЕС и Украиной. Амстердам официально выдвинул свои требования к соглашению, которые должны быть закреплены в дополнительном документе. Большинство восприняло это как очередную зраду, хотя на деле больше похоже на виртуозный политический маневр нидерландских политиков (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Более того, даже в виде геополитического компромисса Нидерланды не могут рассчитывать на одобрение других стран-членов блока, несмотря на обещание премьера Марка Рютте внести документ в парламент. Министр иностранных дел королевства Берт Кондерс во вторник на брифинге констатировал, что правительству пока не удалось достичь соглашения с ЕС. «Мы также не можем сказать, будет ли реализована голландская позиция, учитывая, что ряд государств-членов говорят о далеко идущих последствиях», — цитирует его слова Dutch News.

Но оставим историю с ассоциацией. Второй вывод, более тяжеловесный по своей сути, вытекающий из решения суда, — это очередное признание суверенитета Украины над полуостровом. Еще один удар по российскому самолюбию после скрепоразрушающих резолюций Генассамблеи ООН и ПАСЕ. И где? Опять-таки повторимся — в стране, которая как бы входит в список потенциально зараженных пророссийским вирусом. Евроскептики-лоббисты антиукраинского референдума, как уже писала «ДС», в наступающем году планируют основательно закрепиться в нидерландском парламенте, что не может не радовать Кремль. А тут такая оказия с решением суда, которое определенно политически мотивированно.

Ну, и напоследок. Вердикт, озвученный на улице Панассусвег, — это такой своеобразный культурный ответ Украине. Речь о скандале с пятью картинами голландских мастеров из Западно-Фризского музея в городе Горн, похищенных 11 лет назад и обнаруженных на Донбассе. Случай нанес серьезный ущерб двусторонним отношениям. Примечательно, что происходило это все в разгар кампании перед референдумом. И нерасторопность или откровенный саботаж украинских правоохранителей возращения картин Нидерландам до референдума добавили минус в карму государства в целом. Вернулись же они на родину 7 октября, чему был несказанно рад директор музея Ад Геердинк: «После 4 320 дней… да, мы считали эти дни… они вернулись! Наше наследие вернулось в музей, где ему и положено быть, в город, где ему и положено быть».

Нидерланды выразили в итоге благодарность Украине за возвращение картин. И теперь похоже на то, что Амстердам вроде как сказал: «Мы квиты». В общем, нынешнее решение суда выглядит как намерение зарыть топор войны. В совокупности с правовым ударом под дых Москве — это серьезный шаг вперед в контексте европейско-украинских контактов.

ВЛАДИСЛАВ ГИРМАН, Деловая Столица